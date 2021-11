Pas de changement en équipe de France. Le jeune meneur Hugo Benitez (20 ans) et le pivot Ismaël Kamagate (20 ans), convoqués comme partenaires d'entraînement mais novices en équipe première, ont été promus dans la liste de 15 joueurs sélectionnés pour les deux premières journées de la campagne de qualification.

A l'exception de Paul Lacombe, mis à la disposition de l'équipe de France, les absences des joueurs de Villeurbanne et Monaco en équipe de France s'expliquent par la programmation vendredi, jour même du match contre le Monténégro, du choc entre les deux clubs du championnat de France en Euroligue. Un doublon hérité du conflit larvé entre la ligue privée et la Fédération internationale de basket (Fiba).

Ad

NBA LeBron James suspendu un match, le double pour Stewart IL Y A 6 HEURES

"Malgré nos échanges positifs avec les deux clubs français engagés en Euroligue (l'Asvel et Monaco), l'entité organisatrice n'a pas accepté leur demande de modifier la date initiale de leur rencontre", le 26 novembre, indique le manager général des Bleus, Boris Diaw. "Vincent Collet n'a pas souhaité appeler d'autres joueurs pour pallier aux absences".

William Howard et Elie Okobo, actuel meilleur marqueur de l'Euroligue avec près de 20 points de moyenne, n'ont donc pas été libérés par l'Asvel, en proie à des blessures en série (Raymar Morgan, David Lighty, Antoine Diot et Victor Wembanyama) et deux tests positifs au Covid-19 (Marcos Knight et Dylan Osetkowski). Le Monégasque Léo Westermann est lui blessé à un adducteur.

Les 15 joueurs sélectionnés :

Andrew Albicy (meneur, Gran Canaria/ESP), Hugo Benitez (meneur, Bourg-en-Bresse), Alexandre Chassang (intérieur, Bourg-en-Bresse), Isaia Cordinier (arrière, Bologne/ITA), Mouhammadou Jaiteh (pivot, Bologne/ITA), Axel Julien (meneur, Bourg-en-Bresse), Ismaël Kamagate (pivot, Paris Basket),Lahaou Konaté (ailier, Boulogne-Levallois), Louis Labeyrie (intérieur, Valence/ESP), Paul Lacombe (arrière, Villeurbanne), Nicolas Lang (arrière, Limoges), Amath M'Baye (intérieur, Karsiyaka/TUR), David Michineau (meneur, Boulogne-Levallois), Amine Noua (intérieur, Andorre), Terry Tarpey (arrière, Le Mans).

NBA 13 à la suite pour Phoenix, Memphis renverse le Jazz de Gobert IL Y A 7 HEURES