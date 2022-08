Brittney Griner va-t-elle rester détenue en Russie ? Accusée de trafic de cannabis, la star américaine de basket a vu le parquet russe réquérir neuf ans et demi de prison contre elle. "Je demande que Griner soit reconnue coupable et condamnée à neuf ans et demi de prison dans une colonie (pénitentiaire) à régime classique" et à un million de roubles d'amende (16.000 euros), a déclaré le procureur Nikolaï Vlassenko, selon une journaliste de l'AFP présente à l'audience au tribunal de Khimki, près de Moscou

Une offre conséquente pour la libération

Il s'agit quasiment de la réquisition maximale possible pour ce crime, fixée à 10 ans de prison. Arrêtée en février avec du liquide de vapoteuse à base de cannabis en arrivant à Moscou, Brittney Griner, âgée de 31 ans et mesurant 2,06 mètres, est considérée comme l'une des meilleures basketteuses du monde. Double championne olympique, elle a plaidé coupable tout en affirmant avoir apporté cette substance en Russie par inadvertance et réfutant tout trafic de stupéfiants.

Jeudi, le procureur a lui assuré qu'elle avait sciemment essayé de "cacher" aux douaniers à l'aéroport ce liquide à base de cannabis. En plein conflit en Ukraine, le procès de Griner a pris une dimension géopolitique avec des pourparlers entre Moscou et Washington sur un possible échange de prisonniers dont la joueuse pourrait faire partie. Antony Blinken, chef de la diplomatie américaine, a vait ndiqué que Washington avait fait une "offre conséquente" à Moscou pour obtenir la libération de Griner et d'un autre Américain détenu en Russie, Paul Whelan.

