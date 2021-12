"L'annonce est attendue dans un futur proche". Selon le journaliste d'ESPN très bien informé sur l'actualité de la NBA et du basket américain, Adrian Wojnarowski, Steve Kerr, qui entraîne les Golden State Warriors depuis 2014, va être prochainement nommé sélectionneur de Team USA, à la place de Gregg Popovich, champion olympique l'été dernier à Tokyo face à l'équipe de France en finale, qui a décidé de transmettre le flambeau.

"La fédération américaine est en train de finaliser sa décision, précise ESPN. Dans le staff de Steve Kerr, on retrouverait Monty Williams (l’entraîneur des Suns), Erik Spoelstra (l'entraîneur de Miami) et Mark Few (l'entraîneur de l'université de Gonzaga)." Champion NBA avec les Golden State Warriors en 2015, 2017 et 2018, Steve Kerr assistait jusqu'ici Gregg Popovich en sélection.

