Vingt-deux joueuses ont été convoquées par l'encadrement de l'équipe de France pour préparer la Coupe du monde 2022 qui aura lieu en Australie du 22 septembre au 1er octobre, a annoncé mardi la Fédération française (FFBB). "Jean-Aimé Toupane et son staff ont décidé de réaliser une large revue d'effectif", a indiqué la FFBB dans son communiqué.

Parmi les 22 sélectionnées figurent les trois joueuses qui évoluent dans le Championnat professionnel nord-américain (WNBA), Marine Johannes (New York Liberty), Iliana Rupert (Las Vegas Aces) et Gabby Williams (Seattle Storm). "Ces trois joueuses ne seront donc pas présentes à l'Insep le 9 août prochain pour le début de la préparation de l'équipe de France féminine, qu'elles rejoindront ultérieurement", a ajouté la FFBB, sans donner plus de précisions.

Six matches de préparation sont au programme de ce stage, avec notamment une triple confrontation contre la Belgique. La France, médaillée de bronze des JO de Tokyo l'été dernier, affrontera la Serbie, le Japon, le Mali, l'Australie et le Canada en phase de groupes de la Coupe du monde 2022.

La liste des 22 joueuses retenues

Marième Badiane (ASVEL), Ornella Bankole (Roche Vendée), Lisa Berkani (Flammes Carolo), Alexia Chartereau (ASVEL), Kendra Chery (Basket Landes), Sara Chevaugeon (ASVEL), Helena Ciak (ASVEL), Olivia Epoupa (BLMA), Marine Fauthoux (Basket Landes), Aby Gaye (Schio/ITA), Sandrine Gruda (Schio/ITA), Caroline Heriaud (Villeneuve d'Ascq), Marine Johannes (ASVEL et New York Liberty/WNBA), Assitan Kone (La Roche Vendée), Sarah Michel (Bourges Basket), Marie-Eve Paget (Basket Landes), Tima Pouye (Flammes Carolo), Iliana Rupert (Bourges Basket et Las Vegas Aces/WNBA), Janelle Salaun (Villeneuve d'Ascq), Ana Tadic (Tarbes), Mamignan Toure (BLMA), Gabby Williams (Sopron/HUN et Seattle Storm/WNBA)

