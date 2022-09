La marche était un peu trop haute. Malgré ses cadres absentes (Johannès, Gruda, Epoupa, Miyem), l’équipe de France n’a vraiment démérité sur ce quart de finale de Coupe du Monde à Sidney. Elle a même livré son meilleur match du tournoi avant de s’incliner contre la Chine (71-85), une formation un léger cran au-dessus du jeune groupe constitué par Jean-Aimé Toupane. Mais les Bleues peuvent rester fières. Cette compétition laisse présager d’un avenir très prometteur.

Si elles doivent avoir des regrets, c’est plutôt sur la rencontre précédente, perdue sur le fil contre la Serbie (62-68) lors du dernier match de poules. Une victoire leur aurait offerte une place parmi les deux premières du groupe, ce qui permettait d’éviter l’un des deux ogres de cette Coupe du Monde : Team USA et Chine. Le tirage au sort a été plutôt clément avec les tricolores, qui sont tombées sur une formation plus "humaine" que les Américaines. Et elles ne sont pas passées loin de l’exploit.

Du mieux… mais pas assez

Il fallait une prestation parfaite ou presque pour l’emporter. Autrement dit, il fallait gommer les quelques défauts trop récurrents affichées depuis le début de la compète. C’est ce qu’elles ont fait dans l’ensemble. Dominées aux rebonds à chaque match, les Françaises ont fait jeu égal avec leurs adversaires (33-33) en prenant même plus de rebonds offensifs (12 à 10) et ce malgré un sérieux déficit de taille ! Elles n’ont perdu que 11 ballons, là aussi une progression par rapport à ce qui avait été aperçu jusqu’à présent. Alors comment expliquer la défaite ?

Iliana Rupert à la Coupe du monde 2022 Crédit: Getty Images

Quelques temps faibles – un par quart-temps – parfaitement exploités par les Chinoises. D’abord en fin de premier quart avec un 9-0 encaissé en 90 secondes (15-24). Puis juste avant la pause suite à un festival de paniers primés de Meng Li, bourreau des Bleues avec 23 points et 4 tirs à trois-points. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont réagi quasiment à chaque fois, avec brio, recollant par exemple à un petit point dans le troisième quart-temps (56-57) ou à cinq longueurs au début du quatrième (63-68). Mais sans parvenir à boucher complètement le trou. La faute à de la maladresse derrière l’arc. 8 sur 24, dont un paquet de ratés consécutifs dans les derniers instants.

Une défaite pleine de promesses pour l’équipe de France

Si Gabby Williams (17 points, 6 passes) a encore une fois été tranchante, surtout en première période, c’est surtout Marine Fauthoux qui s’est révélé sur ce match couperet. La meneuse, fils de l’ancien international Freddy Fauthoux, a été exceptionnelle. Elle termine avec 19 points en faisant preuve de vista et de combativité. Peut-être une rencontre référence pour la joueuse de 21 ans, titulaire sur cette compétition et sans doute cadre dès le prochain tournoi. Le changement de génération s’opère chez les Bleues. Cette équipe devient pleinement celle de Williams mais aussi Fauthoux, Iliana Rupert, Marine Johannès, etc. Des têtes d’affiche jeunes mais déjà tellement talentueuses. Ça promet de grandes choses pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris.

