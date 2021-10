Andrew Albicy est le seul vice-champion olympique de Tokyo appelé avec l'équipe de France parmi la liste des 16 joueurs convoqués pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2023 fin novembre. En plus de l'indisponibilité des joueurs évoluant en NBA, l'encadrement des Bleus fait face à un doublon dans le calendrier avec des rencontres d'Euroligue. Trois joueurs de Villeurbanne, Elie Okobo, Paul Lacombe et William Howard, sont néanmoins libérés, de même que le Monégasque Léo Westermann, pour ces deux premiers matches depuis les Jeux olympiques. Les Bleus recevront le Monténégro à Pau le 26 novembre puis se déplaceront en Hongrie le 29.

"Nous avons eu des échanges positifs et constructifs avec les deux clubs français engagés dans cette compétition qui souhaitent aider l'Équipe de France", apprécie dans un communiqué le manager général de l'équipe de France Boris Diaw espérant un "aménagement de calendrier" pour les clubs concernés. A noter également que la pépite du basket français Victor Wembanyama, 17 ans, a été appelée en tant que l'un des trois "partenaires d'entraînement" supplémentaires intégrant le groupe français. La Coupe du monde 2023 est co-organisée par l'Indonésie, le Japon et les Philippines et doit se dérouler du 25 août au 10 septembre 2023.

Coupe du Monde La France entamera sa campagne de qualification contre le Monténégro 27/09/2021 À 17:40

La sélection des 16 joueurs

Andrew Albicy (meneur, Gran Canaria/ESP), Alexandre Chassang (intérieur, Bourg-en-Bresse), Isaia Cordinier (arrière, Bologne/ITA), William Howard (ailier, Villeurbanne), Mouhammadou Jaiteh (pivot, Bologne/ITA), Axel Julien (meneur, Bourg-en-Bresse), Lahaou Konaté (ailier, Boulogne-Levallois), Louis Labeyrie (intérieur, Valence/ESP), Paul Lacombe (arrière, Villeurbanne), Nicolas Lang (arrière, Limoges), Amath M'Baye (intérieur, Karsiyaka/TUR), David Michineau (meneur, Boulogne-Levallois), Amine Noua (intérieur, Andorre), Elie Okobo (meneur, Villeurbanne), Terry Tarpey (arrière, Le Mans), Léo Waestermann (meneur, Monaco)

Partenaires d'entraînement

Hugo Benitez (meneur, Bourg-en-Bresse), Ismaël Kamagate (pivot, Paris Basket), Victor Wembanyama (intérieur, Villeurbanne)

Coupe du Monde Les champions du monde espagnols accueillis en héros à Madrid 17/09/2019 À 07:20