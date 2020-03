Covid-19 : Joel Embiid fait un don de 500 000 euros

Depuis quelques jours, la planète sport se mobilise face au coronavirus. A l’instar de nombreux autres joueurs, Joel Embiid va aussi contribuer à sa manière à la lutte contre la pandémie. Le pivot de Philadelphie va débourser 500 000 euros pour soutenir le personnel de santé de Philadelphie. C’est ce que rapporte la journaliste d’ESPN, Ramona Shelburne.

A Philly, un drôle d'imbroglio autour des salaires

Mais ce n’est pas tout. Mardi, les Sixers avaient pris la décision de diminuer les salaires de ses employés de près de 20 % tout en ne conservant que quatre jours de travail. Et Joel Embiid avait rapidement réagi se déclarant prêt à soutenir les salariés impactés par la réduction des salaires. Très impopulaire, la mesure de réduction des salaires avait été énormément critiquée outre-Atlantique. Tellement décriée que les dirigeants de la franchise ont fait marche arrière depuis. Dans un propos recueilli par The Athletic, Michael Rubin, l’un des deux co-propriétaires, avait laissé entendre que cette décision n’était pas la sienne, mais celle du numéro 1 de la franchise, Josh Harris. Ce dernier a depuis revu sa position. "Après avoir écouté le staff et les joueurs, il est clair que ce n’était pas la bonne décision. (…) Je tiens à m’excuser auprès des fans et du personnel pour cette mauvaise décision".