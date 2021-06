Et à la fin, c'est la France qui perd. Pour la cinquième fois consécutive, les Bleues ont échoué sur la dernière marche de l'EuroBasket contre la Serbie (63-54). Un résultat qui ne souffre d'aucune contestation, tant les Serbes ont dominé de la tête et des épaules cette finale disputée à Valence. Les regrets sont immenses pour les Françaises, qui ont déjoué ce dimanche soir et ne bonifient donc pas leur parcours sans faute jusque-là. Pour la Serbie, c'est un deuxième titre européen remporté, après 2015.

Le millésime 2021 sera donc à ranger dans la même cave que les précédents 2013, 2015, 2017 et 2019. Une fois de plus, les Françaises doivent se contenter d'une médaille d'argent au goût amer. Mais à vrai dire, les Bleues ne méritaient pas mieux ce dimanche soir. Malgré une compétition maîtrisée avant cette finale, les joueuses de Valérie Garnier ne se sont tout simplement pas montrées à la hauteur de l'événement. Les finales précédemment perdues leur ont-elles ajouté une pression supplémentaire ? Sans doute, mais résumer cet échec à ce simple facteur est réducteur tant la France a été bousculée dans tous les compartiments du jeu.

Hors du coup

Ce serait surtout faire offense à cette belle équipe serbe, qui a dominé la partie de la tête et des épaules. Miraculées contre l'Espagne en prolongations, victorieuses d'un point contre la Belgique, les joueuses de Marina Maljkovic ont connu un parcours plus tumultueux que les Françaises. Ces oppositions plus relevées leur ont, à l'arrivée, certainement permis de mieux appréhender cette finale. Emmenées par la diabolique Yvonne Anderson (18 points) et la rayonnante Sonja Vasic (12 points, 6 passes décisives et sélectionnée dans l'équipe type du Tournoi), les Serbes ont été efficaces sur leurs attaques. Mieux, leur organisation défensive a contrecarré les plans d'un jeu français au déchet rédhibitoire à ce niveau (19 balles perdues).

Au sein de cette faillite collective, les individualités françaises se sont montrées absentes, incapables d'élever le niveau et d'apporter un supplément d'âme qui aurait pu faire basculer la rencontre du bon côté. Impériale contre la Biélorussie (24 points), Endy Miyem n'a marqué que deux petits points. Malgré 13 unités au compteur, la meneuse Marine Johannès a souvent fait des choix individuels qui ne s'imposaient pas (2 passes décisives, contre 7 dimanche). Les Bleues quittent donc la compétition avec une nouvelle médaille d'argent, qui laisse d'énormes regrets au vu de la physionomie d'un match dans lequel elles ne sont jamais vraiment rentrées. La Serbie empoche, elle, un deuxième succès mérité dans la compétition, après le sacre de 2015. C'était déjà face à la France...

