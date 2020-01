Contrairement à l'Olympiakos, le Panathinaikos ou le CSKA Moscou, le Real Madrid n'est pas tombé à l'Astroballe. Les Madrilènes, leaders de l'Euroligue et qui enchaînent une douzième victoire consécutive, ont puni l'ASVEL. La victoire de Milan contre le Zénit Saint-Petersbourg (73-72) éjecte le club de Tony Parker, présent dans les tribunes, du Top 8 qualificatif pour la phase finale. Mais pour son retour dans l'élite européen, le bilan reste plus qu'honorable avec huit victoires pour neuf défaites à l'issue de la phase aller et la qualification est toujours en vue à mi-parcours.

En l'absence de son entraîneur principal Zvezdan Mitrovic, malade, l'ASVEL a d'abord tenu tête pendant presque la moitié du match. Les équipiers d'Antoine Diot ont perdu pied juste avant la mi-temps, l'écart passant en deux minutes de 4 points (38-34) à quinze (52-37). Dominé dans les deux raquettes, piégé par l'adresse madrilène illustrée par Rudy Fernandez (5/5 à trois points au terme du troisième quart temps), jamais Villeurbanne n'a pu espérer remonter. L'écart n'est jamais descendu au dessous des 10 points dans le dernier quart, qui a été contrôlé par le Real.

"La défense a pêché ce soir (vendredi). On sait qu'on doit faire plus contre le Real", a regretté le capitaine Charles Kahudi au micro de RMC Sport. L'ASVEL doit vite se remobiliser, avec moins de 48 heures de récupération avant le choc à Monaco, son dauphin en championnat de France, dimanche. Vendredi prochain, un autre match décisif pour continuer de croire au Top 8 en Euroligue l'attend avec la réception de l'Etoile rouge de Belgrade, qui affiche le même bilan comptable au terme de la première phase. Il ne faudra pas se louper cette fois-ci.