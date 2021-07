Ces Bleuets sont exceptionnels ! Annoncée comme une des plus belles générations qu'a pu connaître le basket français, grâce notamment au jeune prodige Victor Wembanyama, l'équipe de France U19 a signé un véritable exploit en se qualifiant pour la Coupe du monde U19 disputée en Lettonie. Samedi, les joueurs de Frédéric Crapez se sont offert la Serbie (75-69), autre référence de la formation européenne. Longtemps menés et gênés par les fautes de Wembanyama, cloué sur le banc, les Tricolores sont allés chercher leur qualification en équipe.

Le futur pivot de l'ASVEL n'a pu disputer que neuf minutes, avec quatre fautes rapidement prises et une attention toute particulière du corps arbitral pour ses 2,19m. Ses coéquipiers ont su hisser leur niveau de jeu et prendre leur responsabilité dans le quatrième quart-temps, remporté 22-12. Jayson Tchicamboud (19 points) et Clément Frisch (14 points, 7 rebonds) se sont chargés d'alimenter la marque, bien aidé par le superbe travail de maestro et de leader vocal du meneur Matthew Strazel, auteur de dix passes décisives. Alliés au travail de sape défensif et aux tirs primés du Monégasque Rudy Demahis-Ballou et de l'activité d'Yvan Oueddraogo (11 points, 15 rebonds) sous le cercle, c'est le travail de tout un collectif riche en talent qui a fait la différence.

Du talent, il en faudra également dimanche en finale, la toute première disputée par une équipe de France U19 dans une compétition internationale. L'affiche fait déjà saliver contre les Etats-Unis, le plus grand nom du basket planétaire, même en sélections de jeunes. Vainqueurs samedi du Canada en demi-finale (86-92). Team USA n'en est pas pourtant invincible, puisque les Canadiens avaient barré la route de leur voisin en demi-finale. Ce France – Etats-Unis offrira dans tous les cas un duel à distance de très haute volée entre Wembanyama, annoncé parmi les favoris pour être le premier sélectionné lors de la Draft 2023, et Chet Holmgren, actuel favori pour être le "first pick" de la draft 2022.

