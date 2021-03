Laurent Vila, entraîneur de Pau-Lacq-Orthez, 17e et avant-dernier de la Jeep Élite, a été écarté de ses fonctions et remplacé par Eric Bartecheky, ancien coach de l'Élan, a annoncé mercredi le club palois. Convié mercredi à un entretien avec son président Didier Rey et son directeur exécutif Didier Gadou, Laurent Vila a reçu une lettre de dispense d'activité, alternative aux négociations. "Laurent Vila donnera prochainement sa décision quant au choix qui lui a été proposé de quitter le club ou bien d'intégrer le staff technique pour relever le challenge de fin de saison", a précisé l'Élan dans un communiqué.

Laurent Vila, 45 ans, dont une vingtaine d'années passées comme éducateur au sein du club pyrénéen, paye les mauvais résultats enregistrés par son équipe, qui a concédé mardi à Bourg-en-Bresse (58-88) une dixième défaite de rang en championnat. Le nom de son remplaçant circulait depuis plusieurs jours. Il s'agit d'Éric Bartecheky, 48 ans, déjà en poste à l'Élan de 2015 à 2017 avec Laurent Vila comme adjoint. Depuis son départ de Pau, Eric Bartecheky a coaché Le Mans avec lequel il a été champion de France en 2018, puis Gravelines la saison dernière.

"Après dix défaites consécutives, l'arrivée d'Eric Bartecheky doit être synonyme d'un électrochoc pour le groupe et d'une prise de conscience de la gravité et de l'urgence de la situation", a ajouté le club palois en passe d'être racheté par un fonds d'investissements américain.

