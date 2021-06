De quelle manière la saison 2020-2021 d'Elite se conclura-t-elle ? La question se pose encore. Après avoir tourné au ralenti entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de mars, en raison de la pandémie de Covid-19, le championnat a repris sur un rythme effréné depuis le mois de mars pour tenter de rattraper le retard.

La Ligue nationale de basket (LNB) a décidé courant mai que l'attribution du titre national se ferait à l'issue d'une phase finale remodelée (quarts de finale sur un match, Final 4 à Rouen) entre le 20 et le 26 juin, malgré l'opposition des joueurs, qui dénoncent des cadences infernales, alors que les internationaux doivent être libérés au plus tard le 15 juin, pour leur sélection engagée dans la préparation olympique ou les tournois de qualification olympique.

Thomas Heurtel (Asvel) face à Monaco. Crédit: Getty Images

Jeep Élite Paris accède à la Jeep Elite trois ans après sa création IL Y A 15 HEURES

Se mettre d'accord au plus vite

Le SNB, par la voix de son président Amara Sy, a indiqué samedi au quotidien L'Equipe son intention de déposer un préavis de grève des joueurs pour les quarts de finale. "La Fédération souhaite rappeler aux parties prenantes l'impérieuse nécessité de se mettre d'accord au plus vite afin d'éviter une telle situation de blocage préjudiciable à tous et au basket français en particulier. Elle souhaite que la médiation mise en place entre la LNB et le SNB aboutisse à un accord respectueux des clubs, des joueurs et de la compétition sportive", a indiqué la FFBB dans un communiqué lundi.

Elle rappelle aussi que le championnat de France "reste l'un des seuls en Europe à dépasser la date du 15 juin" fixée par la Fiba pour libérer les internationaux, alors que la convocation des joueurs de l'équipe de France pour la préparation olympique est fixée au 22 juin.

Jeep Élite Dijon reste leader, Boulogne-Levallois et Orléans en playoffs HIER À 20:09