La Ligue nationale de basket (LNB) a renoncé à l'organisation du All Star Game à Bercy, traditionnellement organisé fin décembre, en raison de la situation sanitaire qui ne permet pas la tenue du spectacle devant un public nombreux, a annoncé mardi son président Alain Béral. "On est d'ores et déjà obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles. Certains de nos événements ne tiennent la route que s'ils sont massivement suivis. Nous avons été amenés à nous rendre compte que nous ne pouvions pas faire en fin d'année le All Star Game", a expliqué Alain Béral, président de la LNB lors d'une conférence de presse de rentrée à distance.