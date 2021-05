Malgré un retour pressant de Monaco en fin de match, Dijon a remporté le choc au sommet du championnat de France contre le leader (86-83), mercredi en match en retard de la 10e journée, alors que Villeurbanne s'est imposé sans souci contre Le Mans. Les Dijonnais, qui restaient sur une sortie ratée contre Pau-Orthez, ont montré un visage bien plus conquérant face aux Monégasques, qui n'avaient plus perdu depuis le 29 mars et encaissent seulement leur troisième revers de la saison en championnat.

Trois jours après la rouste infligée à Gravelines (122-69), les récents vainqueurs de l'Eurocoupe ont été perturbés par le collectif dijonnais, bien emmené par Chase Simon, auteur de 27 points, et Alexandre Chassang (18 pts). Partie sur des bases défensives, la rencontre s'est décantée en faveur de Dijon au cours du deuxième quart-temps, conclu avec dix points d'avance (48-38). Avec un cinq remanié après la pause, Monaco a progressivement grignoté son retard pour prendre la tête à trois minutes du terme et offrir une fin de match à suspense. Mais les Dijonnais ont finalement arraché la victoire grâce notamment à un David Holston décisif à trois points dans les derniers instants.

Jeep Élite Dijon chute lourdement, l'ASVEL solide 04/05/2021 À 20:15

L'invincibilité des Bourguignons à domicile, en vigueur depuis novembre 2019, tient toujours. Les joueurs de Laurent Legname poursuivront leur marathon de fin de saison samedi sur le terrain du Mans avant d'enchaîner neuf matches jusqu'à la mi-juin. Après le retard pris entre fin octobre et début mars en raison de la pandémie de Covid-19 et du huis clos imposé, les équipes sont lancées dans une course effrénée pour tenter de finir la saison régulière d'ici là.

L'ASVEL quatrième

Malgré cette défaite, les Monégasques entraînés par Zvezdan Mitrovic restent leader avec un ratio de 85% de victoires mais voient Dijon se rapprocher (79%). Prochain adversaire de Monaco dès samedi, Villeurbanne de son côté s'est imposé sans accroc contre Le Mans (89-75). Guerschon Yabusele s'est un nouvelle fois distingué avec 21 points inscrits. Les champions de France en titre ont bien profité de l'indiscipline des Manceaux pour s'offrir un cinquième succès de rang en championnat, le seizième cette saison. Ils poursuivent leur remontée au classement et pointent désormais à la quatrième place avec 73% de victoires, à égalité avec Strasbourg.

Jeep Élite Monaco en patron à Chalon-sur-Saône 14/04/2021 À 19:33