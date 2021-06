La Roca Team a signé samedi sa 24e victoire en 31 matches disputés et n'a plus qu'un succès de retard sur le duo composé de la JDA Dijon et de l'Asvel, avec un match en moins que les deux autres clubs. La Ligue nationale de basket (LNB) a décidé de remodeler le format des play-offs de l'Elite, avec des quarts de finale sur une seule manche, sur le parquet des quatre premiers de la saison régulière, les 20 et 21 juin, puis un Final 4 à Rouen les 24 (demi-finales) et 26 juin (finale).

Les clubs seront privés de leurs internationaux appelés en sélection pour les préparations olympiques ou les tournois de qualification olympique. Selon le quotidien L'Equipe, le syndicat des basketteurs (SNB) a lancé un appel à la grève pour ces quarts de finale, car les joueurs avaient demandé à ce que la LNB renonce à une phase finale cette année. Les équipes enchaînent les matches depuis le mois de mars à un rythme très élevé, pour tenter de rattraper le retard pris entre fin octobre et début mars à cause de la pandémie de Covid-19.

