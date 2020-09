Annoncé comme le grandissime favori du championnat de France, Villeurbanne a dû s'arracher mardi soir à Châlons-Reims pour s'imposer (85-72) et remporter sa première victoire en Jeep Elite cette saison, après sa défaite inaugurale à Dijon il y a quatre jours. L'ASVEL a bataillé jusque dans le dernier quart-temps pour prendre le meilleur sur les Champenois, avec seulement six points d'avance à trois minutes de la fin (74-68). Mais Allerik Freeman et Norris Cole, respectivement 22 et 20 points, ont fait pencher la balancer du bon côté.