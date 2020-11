Les journées de Jeep Elite et de ProB prévues en novembre sont reportées, à l'exception des matchs télévisés. Cette décision a été prise " afin de ne pas contraindre les clubs à jouer à huis clos et les priver de recettes " et sera maintenue ultérieurement " si le confinement devait perdurer ", a expliqué la LNB dans un communiqué, à l'issue d'une réunion de son comité directeur.

Le président de la LNB, Alain Béral, avait alerté vendredi sur les conséquences économiques de matchs à huis clos, pouvant selon lui entraîner jusqu'à la disparition de certains clubs. "Cependant, afin d'honorer ses engagements envers ses diffuseurs TV et répondre à l'attente des nombreux fans confinés et privés de matchs, la Ligue maintiendra ceux d'Élite et de ProB qui devaient être diffusés sur "la Chaîne l'Équipe" et la chaîne "Sport en France" pendant le mois de novembre", poursuit le document. De ce fait, deux matches d'Élite et un de ProB au minimum seront joués par week-end.