L'embellie n'a pas duré pour l'ASVEL, qui s'était imposée de 23 points à Limoges (83-60) lors de la précédente journée. Les Villeurbannais, qui se dirigeaient vers un deuxième succès consécutif, ont été poussés en prolongation par des Manceaux héroïques et finalement tombeurs des joueurs de TJ Parker. Après un premier quart-temps conclu avec 8 longueurs d'avance (21-13), les Rhodaniens ont vu les hommes d'Elric Delord réagir en début de deuxième quart, jusqu'à revenir à deux points.

Mais Yabusele a fait parler sa technique. Intenable, l'ailier fort est rentré aux vestiaires avec 22 points au compteur, soit près de la moitié des points de son équipe à la pause (41-34). Yabusele moins en vue, c'est grâce à des fautes obtenues et des lancers-francs que l'ASVEL a réussi à garder ses sept points d'avance à l'issue du troisième quart-temps (60-53). L'efficacité d'Ovie Soko (28 points au total, contre 27 pour Yabusele) et surtout de Scott Bamforth (31 pts), survolté en fin de rencontre, ont permis aux Manceaux d'arracher une prolongation qu'ils ont menée jusqu'à la fin (105-96).

L'ASVEL manque l'occasion de recoller aux premières places du classement même si les Dijonnais, deuxièmes, ont également chuté et vu leur série de sept succès consécutifs s'achever sur le parquet d'Orléans (74-69). Devant à la pause après un très bon début de rencontre (42-38), la JDA a très mal commencé la deuxième période encaissant un 15-2 et s'est retrouvée menée de quatre points à la fin du troisième quart-temps (58-54). Dijon n'a jamais pu renverser la situation et encaisse sa troisième défaite de la saison.

Vainqueur de justesse du Mans vendredi dernier, Bourg-en-Bresse n'a fait qu'une bouchée de l'avant-dernier Pau-Orthez (88-58) et conforté sa troisième place avec cette dixième victoire. La première période a été fatale à Boulogne-Levallois, 5e ,sur le parquet de Limoges. Menés 48-34 à la pause, les Metropolitans ont dominé la deuxième période mais n'ont pu éviter la défaite 85-79 face aux coéquipiers de Jerry Boutsiele (19 points, 11 rebonds).

Cette 25e journée a réservé d'autres surprises avec le succès du mal classé Roanne à Nanterre 79-74, qui permet à la Chorale de s'éloigner un peu de la zone rouge. En début de soirée, Chalon-sur-Saône s'est imposé à domicile 80-68 face au dernier Boulazac. Strasbourg se déplace jeudi à Gravelines à 17h et Châlons-Reims reçoit Le Portel à 19h. Le match entre le leader Monaco et Cholet prévu lundi avait été reporté en raison de cas de Covid au sein de l'effectif choletais.

