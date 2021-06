Monaco n'avance plus. L'équipe monégasque a chuté pour la troisième fois consécutive dans le championnat de France, contre Bourg-en-Bresse 94-86. Les joueurs de Zvezdan Mitrovic disputaient dimanche leur 11e match d'Elite depuis le 9 mai, et doivent encore en jouer cinq avant la fin de leur saison régulière le 18 juin contre Villeurbanne. Ils enchaîneront ensuite avec la phase finale, avec un quart à domicile le 20 ou le 21 juin, puis un Final 4 à Rouen les 24 et 26 juin.

L'enchaînement dantesque imposé aux Monégasques --au total, 20 matches de championnat entre le 12 avril et le 18 juin-- commence à se faire ressentir sur les organismes des coéquipiers de Mathias Lessort. Dimanche, ils sont revenus au score dans les cinq dernières minutes (78-78, 35e) après avoir été menés de 16 points (66-50) au milieu du 3e quart-temps. Mais le pivot français de la JL Bourg Pierre Pelos a été intenable, auteur d'un double-double avec 31 points et 10 rebonds, bien aidé par l'arrière serbe Danilo Andjusic (25 points). Les Bressans ont fini par s'imposer 94 à 86, et se présentent en outsiders pour la phase finale du championnat de France. Avec 22 victoires en 29 matches, la Roca Team affiche un ratio de 75,9% de succès, contre 77,4% pour la JDA Dijon et 76,7% pour l'Asvel.

Dijon prend la tête

Grâce à son 24e succès en 31 matches, Dijon a réussi à inverser la spirale négative de deux défaites de rang et s'empare ainsi de la tête du championnat alors qu'il ne lui reste plus que trois matches à jouer en saison régulière. De son côté, Bourg-en-Bresse poursuit sa belle série après avoir battu Dijon et Strasbourg, et en profite pour mettre la pression sur les Alsaciens dans la lutte pour la 4e place. La SIG s'est imposée 80 à 72 sur le parquet du Portel pour signer son 20e succès en 30 matches disputés. Strasbourg devance toujours Bourg mais d'un rien (66,7% contre 65,6 %), avec deux matches de moins au compteur.

Dans la lutte pour les autres places en play-offs, Le Mans et Limoges se sont imposés respectivement contre Boulazac (98-83) et contre Gravelines (87-77), alors qu'Orléans a réalisé la mauvaise opération en s'inclinant d'un point à Châlons-Reims (75-74). De son côté, Nanterre entretient l'espoir avec un succès à Cholet (88-83).

