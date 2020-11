" Si rien ne change, certains clubs mettront la clé sous la porte ". Samedi, dans un long entretien accordé à L'Equipe , Tony Parker faisait part de sa grande inquiétude pour le basket professionnel français, qui a accepté de jouer à huis clos courant novembre, alors que la billetterie représente une part importante de ses revenus. Deux jours plus tard, le président de l'ASVEL, qui réclame également une baisse des charges, a confirmé avoir échangé avec Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux sports. Un échange constructif et positif selon l'ex-numéro 9 des Spurs.

Parker : "Si on reporte trop de matches, il deviendra trop difficile de terminer le championnat"

"J'ai bien aimé notre conversation aujourd'hui. J'ai parlé longuement avec la ministre au téléphone, elle m'a rassuré sur pas mal de points. On va continuer cette discussion la semaine prochaine avec le ministre de l'Education (Jean-Michel Blanquer, le ministre de tutelle de Roxana Maracineanu), a-t-il déclaré à la chaîne L'Equipe lundi soir. Il faut que l'on continue à sensibiliser les gens qui vont décider. C'est le but. Ce n'est pas de créer la polémique, c'est justement de se faire entendre, bien expliquer aux gens qui vont décider nos problématiques... On veut juste être sûr que le gouvernement prend en compte tout ce qui se passe en ce moment."