"Il fallait sauver l'Élan à court terme et offrir au club une perspective sportive ambitieuse ", a indiqué l'élu palois qui discutait depuis plusieurs mois avec d'éventuels repreneurs. L'objectif de ce rachat est de désengager les collectivités du club béarnais et de le faire passer du statut actuel de SEM (société d'économie mixte) à celui de SASP (société anonyme sportive professionnelle). " Ils (Les Américains) se sont dit prêts à faire les investissements nécessaires pour racheter le club, à garantir un niveau de budget, à s'engager pour quatre années ", a précisé François Bayrou, qui espère acter la vente " d'ici fin mars ".

Le fonds d'investissement Counterpoint Sports Group a été fondé en 2019. Le président de son conseil d'administration est Jamal Mashburn, 48 ans, ancien joueur All Star NBA, passé notamment par Dallas, Miami et Charlotte, qui a fait fortune dans les affaires après sa carrière. Il est soutenu dans son projet de rachat palois par Rick Pitino, 68 ans, coach vedette du basket universitaire américain, passé sur les bancs de New York et Boston et qui officiait encore sur le banc du Panathinaïkos la saison dernière, et par Stu Jackson, 65 ans, qui a aussi longtemps entraîné en NBA avant de devenir dirigeant, au sein des Grizzlies de Vancouver, puis au sein de la NBA dont il a été vice-président exécutif.