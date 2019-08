Deux jours après sa belle victoire contre l'Australie en match de préparation (102-86), Team USA est tombée contre cette même équipe dans la nuit de vendredi à samedi (98-94). C'est la première fois que l'équipe américaine, composée de joueurs NBA, s'incline lors d'un match officiel depuis plus de... 13 ans et les demi-finales du Mondial de 2006.

A domicile et devant plus de 52 000 spectateurs, les Australiens sont parvenus à faire ce qu'aucune autre équipe n'avait réussi depuis près de 78 matches. Et pour cela, ils ont pu compter sur un grand - très grand - Patty Mills, le meneur de... Gregg Popovich, sélectionneur américain et coach des Spurs. Auteur de 30 points, l'Australien a porté son équipe vers cette victoire, une première pour l'Australie contre Team USA.