C'est une affaire qui risque de faire beaucoup de bruit, surtout vu le contexte géopolitique avec la Russie. Ce samedi 5 mars 2022, le Service fédéral des douanes de Russie a indiqué par communiqué ( disponible ici via l'agence Interfax, en russe ) avoir arrêté une sportive double championne olympique à l'aéroport de l'aéroport de Moscou-Cheremetievo, près de la capitale russe, au mois de février dernier.

Non-identifiée dans le communiqué la sportive en question a été arrêtée et emprisonnée pour possession de stupéfiants. Des flacons liquides décrits comme étant de "l'Hash oil" (soit du concentré de cannabis ou de hashish) ont été retrouvés dans ses bagages selon les autorités.

Griner encourt jusqu'à dix ans de prison

C'est l'agence de presse russe TASS qui a révélé le nom de l'athlète : il s'agit de Brittney Griner, l'une des plus grandes stars de la WNBA, la NBA féminine et une des cadres de l'équipe américaine féminine de basket, avec qui elle a remporté deux Championnats du monde (2014, 2018) et deux sacres olympiques à Rio (2016) et Tokyo (2020-21). Âgée 31 ans, la pivot du Mercury de Phoenix, qui a déjà défrayé la chronique chez elle pour des faits de violence conjugale, rentrait de Russie, où elle effectuait des piges lucratives pendant les coupures WNBA ces dernières saisons avec le club de l'UMMC Iekaterinbourg.

Dans son communiqué, la douane a indiqué avoir ouvert une procédure pénale pour transport de stupéfiants à grande échelle. Griner restera en prison jusqu'à la fin de l'enquête. Selon le New York Times, elle encourt une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de prison sur le sol russe.

