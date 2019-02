Leaders Cup : Strasbourg s'offre un deuxième sacre après 2015

Les Alsaciens, également finalistes en 2013 pour la première à Disneyland, succèdent à Monaco, triple tenant du titre, mais qui ne s'est pas qualifié cette année pour la compétition de mi-saison réunissant les huit premières équipes de la phase aller du Championnat.

La SIG, troisième budget et troisième masse salariale du basket hexagonal, confirme son net regain de forme avec cette victoire, alors que l'équipe a traversé plus d'un mois de turbulences, avec notamment une élimination en Ligue des champions (3e échelon européen) et de lourds revers en Championnat.

Trois joueurs de Strasbourg ont passé la barre des 20 points : Jarell Eddie (26), Mike Green (26) et Jérémy Nzeulie (21), mais la palme du meilleur marqueur de la rencontre est revenue à Zachery Peacock pour la JL Bourg avec 28 points.