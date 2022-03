Nando De Colo renonce au Championnat d'Europe prévu en Allemagne. "J'ai parlé il y a quelques mois à Vincent (Collet, le sélectionneur de l'équipe de France, NDLR) et aux joueurs, leur ai expliqué qu'il me fallait absolument faire l'impasse sur l'Euro pour moi et ma famille, tout ça dans le but d'être présent aux JO-2024, avec l'envie de revenir dès le Mondial-2023 pour avoir cette continuité et se préparer pour l'été suivant", a expliqué l'arrière de l'équipe de France, champion d'Europe en 2013.

Depuis sa première sélection sous le maillot des Bleus en amical le 31 juillet 2008, Nando de Colo (35 ans le 23 juin) n'a manqué qu'un seul tournoi majeur, le Mondial-2014, en raison d'une fracture à un doigt contractée pendant la préparation. Il a ainsi participé aux Championnats d'Europe 2009 (5e place), 2011 (argent), 2013 (or), 2015 (bronze), 2017 (8es de finale), aux Mondiaux en 2010 (8es de finale) et 2018 (bronze), et aux JO-2012 (quarts), 2016 (quarts) et 2020 (bronze).

"Ils ont compris la situation, ils savent que j'ai toujours répondu présent. En Europe, on enchaîne les saisons, on n'a pas de repos après les compétitions internationales. L'été dernier, ce fut un été incroyable avec la médaille au bout, mais tu passes deux mois sans ta famille et j'en ai besoin aujourd'hui", a ajouté De Colo, 185 sélections à son actif. "Ce qu'apporte Nando est irremplaçable. C'est un taulier et de plus en plus", a estimé dans L'Equipe le sélectionneur des Bleus, Vincent Collet.

L'équipe de France se trouve devant un été extrêmement chargé avec le Championnat d'Europe du 1er au 18 septembre, avec un premier tour à Cologne et une phase finale (à partir des huitièmes de finale) à Berlin, compétition précédée de deux fenêtres de qualification pour le Mondial-2023 début juillet (fin de la première phase) et fin août (début de la seconde phase).

