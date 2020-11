Basketball

Hayes, Noah, Fournier...: Le Top 10 des Français à la Draft NBA

Drafté en 7e position par les Detroit Pistons, Killian Hayes est devenu dans la nuit de mercredi à Jeudi le Français drafté le plus haut dans l'histoire de la NBA...De quoi espérer un futur à la Tony Parker ? En se replongeant dans les drafts passées, avec ce top 10 tricolore, on s'appercoit que la Draft donne seulement une indication, et que le plus dur, c'est de répondre aux attentes...

