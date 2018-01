NBA - Utah : Rudy Gobert de retour après un mois d'absence

Le pivot français d'Utah Rudy Gobert va effectuer son retour à la compétition vendredi contre les New York Knicks après plus d'un mois d'absence à cause d'une entorse du genou gauche. "C'est un joueur important dans notre équipe, c'est bien qu'il soit de retour, nous étions impatients", a expliqué Quin Snyder, l'entraîneur du Jazz. "Mais il va falloir lui laisser le temps de reprendre ses repères", a-t-il poursuivi. "Rudy est un joueur qui veut gagner, c'est devenu un joueur désireux de se préparer pour gagner", a insisté Snyder, admiratif du travail accompli par son pivot durant sa convalescence.

Gobert, 25 ans, s'est blessé le 15 décembre dernier dès les premières minutes d'un match contre Boston où son coéquipier Derrick Favors est retombé lourdement sur son genou gauche. Une entorse du genou gauche au niveau du ligament croisé postérieur avec contusion osseuse a ensuite été diagnostiquée et les médecins tablaient initialement sur une absence d'au moins deux semaines.

Gobert a finalement manqué cinq semaines de compétition et les seize derniers matches de son équipe. En son absence, le Jazz a plongé au classement de la conférence Ouest (10e, 23 v-22 d) et n'a gagné que quatre rencontres. Gobert, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de NBA, avait déjà manqué onze matches à cause d'une blessure au tibia droit contracté en novembre. Cette saison, il tourne à des moyennes de 11,6 points, 9,6 rebonds et 2,3 contres par match.