Butler veut (déjà) quitter Minnesota

Jimmy Butler a annoncé à ses dirigeants qu'il voulait quitter les Timwberwolves, qu'il avait rejoint en juin 2017. Selon la chaîne de télévision ESPN et le site internet spécialisé The Athletic, Butler, 29 ans, s'est entretenu mardi à Los Angeles avec son entraîneur Tom Thibodeau, qui est aussi le président des opérations basket des Timberwolves.

Butler a dressé une liste de trois franchises qu'il aimerait rejoindre dès cette saison, les New York Knicks, les Los Angeles Clippers et les Brooklyn Nets. Selon ESPN, Minnesota n'aurait pas l'intention de répondre favorablement à cette demande.

Butler sera agent libre la saison prochaine et pourra signer un contrat dit maximum de 189,7 millions de dollars sur cinq ans avec Minnesota, de 140,6 millions de dollars sur quatre ans avec une autre franchise. Arrivé à Minnesota en 2017 en provenance de Chicago, en échange de Zach LaVine, Kris Dunn et de Lauri Markkanen, Butler a bouclé l'exercice 2017-18 avec des moyennes de 15,8 points et 6 rebonds par match.

Les Timberwolves se sont qualifiés pour les play-offs, une première depuis 2004, et ont chuté au 1er tour face aux Houston Rockets (4-1) mais Butler entretiendrait des relations conflictuelles avec deux de ses coéquipiers, Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins.