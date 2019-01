Gregg Popovich : "Tony Parker a toujours été comme un fils pour moi"

L'histoire a pris fin un soir de juillet dernier. Après 17 ans, Tony Parker et les Spurs annonçaient leur séparation. Un point final forcément douloureux, tant pour le joueur que pour sa désormais ex-équipe, avec qui il a remporté quatres titres NBA (2003, 2005, 2007, 2014). Depuis, le Français refait sa vie avec les Hornets de Charlotte. Mais mardi prochain, "TP" va vivre une soirée pas comme les autres. Avec son présent, il va retrouver son passé.

" C’est un gamin unique "

Car oui, cette fameuse date du 15 janvier approche. Et Parker le sait bien. Six mois après leur séparation, il va affronter les Spurs. Et ne s'agira pas d'un simple match, mais cela sera bien "son" match. Face à lui, ses anciens coéquipiers et son ancien coach, l'éternel Gregg Popovich. Visiblement impatient de retrouver "son fils", ce dernier n'a pas caché son émotion à l'aube des retrouvailles. "Je penserai toujours à lui. C’est un gamin unique et je me suis toujours senti comme un père pour lui au fil des années. Il a toujours été comme un fils pour moi", explique-t-il dans des propos relayés par BasketUSA.

Si Popovich ne cache pas avoir "mal au coeur" depuis le départ de son protégé, il est également conscient que Parker est désormais dans "dans une bonne situation". "Il fait du bon boulot et réalise une bonne saison. Il est heureux, et tant qu’il l’est, je le suis. C’est un ami pour la vie et quelqu’un pour lequel j’aurai toujours de l’attention. Ce sera génial de le revoir", assure le coach des Spurs. Le rendez-vous est donné pour ce mardi.