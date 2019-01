Minnesota limoge Tom Thibodeau, entraineur et président des Wolves

L'histoire retiendra qu'il est parti sur un dernier succès. Dans la foulée de la nette victoire de leur équipe contre les Lakers dimanche (108-86), les Minnesota Timberwolves ont décidé de limoger Tom Thibodeau. "Nous voulons remercier Tom pour tout ce qu'il a fait et nous lui souhaitons bonne chance", a expliqué le propriétaire des Timberwolves Glen Taylor dans un bref communiqué.

"Ce genre de décisions n'est jamais facile à prendre, mais nous croyons qu'elle est nécessaire pour faire avancer notre équipe", a-t-il ajouté. Thibodeau, 60 ans, était en poste depuis avril 2016 et cumulait les fonctions d'entraîneur et de président des opérations basket. Dans un entretien au Minneapolis Star Tribune, Glen Taylor a estimé que "l'équipe n'occupait pas le classement qu'elle devrait avoir alors qu'on approche de la mi-saison. Quand on regarde les résultats, je ne crois pas qu'on aurait dû perdre contre des équipes comme Phoenix, Detroit, La Nouvelle-Orléans ou Atlanta", a-t-il regretté.

"L'affaire" Butler a pourri le début de saison

Après un début de saison difficile, marqué par le transfert de Jimmy Butler à Philadelphie après des semaines de cohabitation houleuse au sein de l'effectif qui ont gangréné le vestiaire, les Timberwolves se sont replacés à la 11e place de la conférence Ouest (19v - 21d), à deux victoires de la 8e place occupée par les Lakers. Pas brillant pour autant pour une équipe qui montait en puissance ces dernières saisons et qui était annoncée comme un possible outsider à l'Ouest.

Thibodeau, qui avait auparavant brillé sur le banc de Chicago de 2010 à 2015 (élu meilleur entraîneur NBA en 2011), affiche avec les Timberwolves un bilan de 97 victoires pour 107 défaites, soit le deuxième meilleur bilan de l'histoire de la franchise de Minneapolis. Réputé pour son fort caractère, prônant un style de jeu très physique, il avait conduit Minnesota la saison dernière en playoffs pour la première fois depuis 2004. Les Timberwolves avaient été éliminés dès le 1er tour par Houston (4-1).

Il sera remplacé jusqu'à la fin de la saison par l'un de ses adjoints Ryan Saunders, qui, à 32 ans, assumera pour la première fois de sa carrière le rôle d'entraîneur en chef.

