NBA : Avec un triple-double XXL, Nikola Jokic rejoint Wilt Chamberlain dans l'histoire

Nikola Jokic a réussi une performance exceptionnelle. Contre Phoenix, le Serbe, qui dispute sa troisième saison en NBA, a fini sa soirée parfaite avec 35 points, dont 23 avant la pause, et onze tirs réussis sur onze tentés lors de la victoire des Nuggets (119-91). Avant lui, seul Wilt Chamberlain avait signé un triple-double en ne manquant aucun shoot. En 1966 et 1967.

Il s'est offert le 17e triple-double (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) de sa carrière avec douze rebonds et onze passes décisives. Son impressionnante ligne de statistiques comprend également un 10 sur 11 aux lancers francs, quatre interceptions, un contre et aucun ballon perdu.

Grâce notamment à Jokic, auteur de 21 points mercredi contre les Clippers (107-98), Denver a remporté ses deux premiers matches de la saison pour la première fois depuis 2011. Les Nuggets reçoivent dimanche les double champions en titre, les Golden State Warriors.