NBA - Cleveland : Kevin Love opéré et absent au moins six semaines

L'ailier fort de Cleveland, l'Américain Kevin Love, a été opéré du pied gauche vendredi et sera indisponible pendant au mois six semaines, a annoncé sa franchise du Championnat NBA. "Kevin Love a été opéré avec succès vendredi à l'Hospital for Special Surgery de New York par le docteur Martin O'Malley pour traiter ses problèmes au pied gauche, ont indiqué les Cavaliers, sans donner de précisions sur sa blessure. Il va débuter une période de convalescence et de soins avec une date pour la reprise de l'entraînement basket qui sera définie dans à peu près six semaines", ajoute le communiqué.

Kevin Love, 30 ans, a manqué les quatre derniers matches de son équipe. Il tournait à des moyennes de 19 points et de 13,5 rebonds par match depuis le début de la saison. La longue absence de Love est un nouveau coup dur pour Cleveland qui est 15e et dernier de la conférence Est avec une seule victoire en huit matches. Les Cavaliers, sacrés champions NBA en 2016, ont sans surprise du mal à tourner la page LeBron James, parti en juillet aux Los Angeles Lakers. Ils ont déjà limogé leur entraîneur Tyronn Lue et tentent de rajeunir leur effectif, en négociant les départs de J.R. Smith et de Kyle Korver.