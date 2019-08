Le triple champion NBA, Draymond Green, a accepté de prolonger son contrat de quatre ans avec les Golden State Warriors, avec lesquels il est désormais lié jusqu'à la mi-2024, a annoncé samedi son agent sur ESPN. Le joueur de 29 ans aurait pu devenir un agent libre très courtisé en juillet prochain, mais il restera dans l'effectif des Warriors, a indiqué Rich Paul à la chaine de télévision. Le contrat de Green avec Golden State, durera donc encore 5 ans et est désormais d'un montant de 118 millions de dollars (106 M EUR).

Un pilier de la dynastie Warriors

L'ailier fort fait partie avec Stephen Curry et Klay Thompson des pièces maitresses des Warriors. Il a été l'un des principaux artisans des trois titres remportés par la franchise de San Francisco en 2015, 2017 et 2018. Depuis ses débuts en NBA en 2012, Green réalise une moyenne de 9,1 points, 6,9 rebonds, 4,6 passes décisives par match en saison régulière. Si l'on se concentre sur ses 123 apparitions lors des play-offs, sa moyenne passe à 12,5 points, 9,3 rebonds et 6,1 passes décisives.

Malgré le départ de Durant, Golden State totalise encore dans ses rangs, avec Green mais aussi D'Angelo Russell plus Curry et Thompson, quatre joueurs All-Stars. La franchise, qui a perdu son titre de champion NBA en juin dernier au profit des Toronto Raptors, emménagera la saison prochaine dans une toute nouvelle arena, de 1 milliard de dollars, à San Francisco.