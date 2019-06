Il croise les doigts. Le double champion NBA en titre Golden State, mené 3 à 1 par Toronto dans la finale 2019, espère aligner Kevin Durant lundi pour le match N.5 qui pourrait être décisif, a annoncé son entraîneur dimanche.

"Kevin (Durant) va s'entraîner avec nous ce dimanche et il fera une session supplémentaire avec nos jeunes joueurs dans l'après-midi", a déclaré Steve Kerr en conférence de presse. "On verra après comment il se sent", a-t-il ajouté. "Il va en faire plus (à l'entraînement) ce dimanche, on va voir ce qu'il va se passer", a souligné le coach des Warriors.

Durant, élu meilleur joueur des deux dernières finales, s'est blessé à un mollet le 8 mai contre Houston lors du match N.5 de la demi-finale de la conférence Ouest. Sans lui, son équipe a éliminé Houston (4-2) puis Portland (4-0).

" Le challenge est certes énorme, mais on va tout faire pour le relever "

Mais Golden State a perdu trois des quatre premiers matches de la finale 2019, dont deux à domicile mercredi (109-123) et vendredi (105-92). C'est la première fois depuis sa blessure que Durant, meilleur marqueur de son équipe depuis le coup d'envoi des play-offs (34,2 points par match), va participer à un entraînement officiel de son équipe. L'entraîneur de Golden State a par ailleurs assuré que son équipe gardait le moral, même si elle reste sur deux défaites à domicile et n'a maintenant plus le droit à l'erreur.

"L'ambiance est bonne, on est encore en course et on peut encore gagner, le challenge est certes énorme, mais on va tout faire pour le relever", a-t-il insisté. Une seule équipe, Cleveland en 2016, a réussi à remporter le titre NBA après avoir été menée 3 à 1 en finale. Les Cavaliers de LeBron James s'étaient imposés 4 à 3 face aux Golden State Warriors.