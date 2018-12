NBA - Joakim Noah s'engage avec les Memphis Grizzlies jusqu'à la fin de la saison

Après dix mois sans fouler les parquets, Joakim Noah a enfin trouvé un nouveau challenge. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le pivot franco-américain s'est engagé en faveur des Grizzlies de Memphis, franchise surprise actuellement classée sixième de la conférence Ouest. "Jooks" va ainsi avoir un an pour prouver qu'il peut encore rendre service.

La mission n'aura rien d'aisé : le meilleur défenseur NBA de la saison 2013-2014 n'a plus joué depuis près d'un an et n'avait disputé que sept matches la saison dernière avec les Knicks. Il avait notamment dû purger une suspension de vingt rencontres pour dopage et avait même été exclu de l'équipe, en janvier 2018, après une altercation avec son entraîneur de l'époque, Jeff Hornacek. A 33 ans, il va désormais jouer la doublure de Marc Gasol.