Les Brooklyn Nets ont officiellement annoncé les signatures de Kyrie Irving et Kevin Durant dans la nuit de dimanche à lundi. "Kyrie est l'un des meilleurs meneurs de la NBA et il a gagné au plus haut niveau. Son palmarès de champion associé à ses qualités innées de marqueur et de meneur de jeu en feront une recrue de grande valeur pour notre équipe", s'est félicité le manager général des Nets, Sean Marks.

Agé de 27 ans, Irving a été sélectionné 6 fois pour le All Star Game, a été sacré champion de NBA avec les Cleveland Cavaliers en 2016, année où il a également remporté la médaille d'or olympique à Rio avec la Team USA. L'an dernier avec les Boston Celtics, il a terminé la saison avec 23,8 points, 5,0 rebonds et 6,9 passes de moyenne en 67 matchs.

Selon plusieurs journalistes spécialisés, dont Adrian Wojnarowski, de la chaîne de télévision ESPN, toujours très bien informé, Irving a signé en faveur des Nets un contrat de quatre ans d'un montant de 141 millions de dollars, même s'il traîne une réputation peu flatteuse de joueur individualiste et semant la zizanie au sein d'une équipe.

" Durant, l'un des plus grands joueurs de sa génération "

Surtout, les Nets ont recruté le double champion NBA et MVP 2014 Kevin Durant (ex-Golden State) avec un contrat dit "maximum" d'une valeur de 164 millions de dollars sur quatre ans. Mais le joueur de 30 ans, l'un des meilleurs marqueurs en activité (32,3 points par match de play-offs), devra sans doute attendre la saison 2020-21 pour porter le maillot des Nets car il a été opéré d'une rupture d'un tendon d'Achille lors de la finale 2019 perdue par Golden State face à Toronto (4-2).

"Kevin est un champion, un All Star, l'un des grands joueurs de cette génération, ou même toutes générations confondues, s'est réjoui Sean Marks, le manager des Nets. L'apport d'un joueur de ce calibre augmente notre capacité à rivaliser avec les meilleures équipes de cette Ligue. Ses formidables capacités et son dévouement à ce sport en ont fait un joueur offensif de grand talent. Nous sommes tous ravis à Brooklyn de l'accueillir."

Brooklyn, contrôlé par le milliardaire russe Mikhail Prokhorov, a aussi recruté samedi l'expérimenté pivot américain DeAndre Jordan qui a fait l'essentiel de sa carrière avec les Clippers.