NBA - Milwaukee officialise l'arrivée de Pau Gasol

Les Bucks fourbissent leurs armes. Milwaukee, meilleur bilan de la Ligue, a officialisé dimanche l'arrivée du pivot espagnol Pau Gasol qui avait résilié vendredi son contrat avec San Antonio. "Les Milwaukee Bucks ont fait signer un contrat à Pau Gasol", ont indiqué les leaders de la conférence Est dans un bref communiqué, sans donner plus de détails.

"Je suis ravi de débuter un nouveau chapitre de mon parcours en NBA avec les impressionnants Bucks", a réagi Gasol sur son compte Twitter. "Mon but sera comme toujours d'apporter de la qualité à cette équipe et de l'aider à décrocher le titre de champion NBA", a poursuivi l'aîné des frères Gasol.

Gasol, 38 ans, évoluait depuis 2016 à San Antonio, après avoir porté le maillot de Memphis (2001-08), des Los Angeles Lakers avec qui il a remporté deux titres de champion NBA (2008-14) et de Chicago (2014-16). Son contrat avec la franchise texane expirait initialement en juin 2020, mais il est parvenu à un accord à l'amiable avec les Spurs pour en être libéré, la seule façon de quitter une équipe à ce stade de la saison.

Depuis le début de la saison, l'emblématique entraîneur de San Antonio Gregg Popovich faisait de moins en moins appel au pivot espagnol. Son temps de jeu a nettement baissé (12,2 minutes par match), tout comme ses statistiques (4,2 points, 4,7 rebonds et 1,9 passes décisives par match), ses plus basses depuis ses débuts en NBA. Il a également manqué 26 matches en raison d'une fracture de fatigue au pied droit. Popovich lui avait rendu hommage samedi: "C'est un joueur et une personne extraordinaires, il voulait avoir plus de temps de jeu, nous avons tout fait pour l'aider, car il le mérite".

Gasol est l'un des quatre joueurs dans l'histoire de la NBA à avoir dépassé les seuils des 20.000 points, 11.000 rebonds, 3.500 passes décisives et 1.500 contres, avec Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan et Kevin Garnett. Il sera à Milwaukee la doublure au poste de pivot de Brook Lopez. Les Bucks, portés par le phénomène grec Giannis Antetokounmpo, caracolent en tête de la conférence Est avec 48 victoires pour 15 défaites.