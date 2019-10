La performance : Anthony Davis bat des records

Le temps d’une soirée, Anthony Davis a rappelé pourquoi les dirigeants des Lakers tenaient absolument à le faire venir à Los Angeles, quitte à sacrifier presque tous leurs jeunes dans l’échange. L’intérieur All-Star est un talent générationnel unique. Sa performance de la nuit en témoigne. Déchaîné, il a donc inscrit 40 points tout en prenant 20 rebonds lors de la victoire contre les Grizzlies (120-91). Le genre de match que l’on ne voit qu’une fois par an (Joel Embiid l’an dernier).

Cela faisait même très longtemps que les supporteurs du Staples Center n’avait pas été gâté d’une telle domination dans la raquette. Shaquille O’Neal était le dernier joueur des Lakers à avoir compilé plus de 40 points et 20 rebonds. Et ça remonte à… 2003. Sauf que Davis l’a fait en seulement trois quart temps et 31 minutes. Un record NBA. S’il avait joué plus longtemps, A.D. aurait sans doute pu finir avec 50 pions et 25 rebonds. Des statistiques à la Wilt Chamberlain.

Anthony Davis a réussi une performance XXL lors de la victoire des Lakers face aux GrizzliesGetty Images

Davis a justement rejoint le Hall Of Famer dans l’Histoire de la NBA en devenant le deuxième joueur à finir avec au moins 40 points, 20 rebonds et 25 lancers marqués. 26 (en 27 tentatives) précisément pour le joueur des Lakers. Là encore un record de franchise. Incapables de le tenir, les Grizzlies n’ont pas arrêté de faire des fautes et il a sanctionné. Dans son sillage, les Angelenos ont conclu le troisième quart temps sur un 22-0 pour se diriger vers une nouvelle victoire. La troisième de suite pour une équipe qui commence à trouver ses repères.

Le joueur : Débuts victorieux pour Jimmy Butler

Arrivé au Heat cet été, Jimmy Butler a eu le droit à quelques jours de repos pour fêter la naissance de sa fille. Il a manqué les trois premiers matches de son équipe. Mardi soir, ce sont donc ses grands débuts avec sa nouvelle franchise qu’il célébrait. Et pour marquer le coup, l’arrière All-Star a mené les Floridiens à la victoire contre les Hawks (112-97).

Il a notamment converti ses quatre premières tentatives pour finir avec 21 points, 5 rebonds et 3 interceptions. John Collins en a marqué 30 pour Atlanta. Les Hawks ont perdu plus qu’une rencontre. En effet, leur meneur star Trae Young, impressionnant depuis le coup d’envoi de la saison, s’est fait une entorse de la cheville.

Le rookie : Tyler Herro enflamme le Heat

Machine à scorer, Tyler Herro s'est distingué pendant la pré-saison. Mardi soir, il a réalisé son premier carton offensif en NBA. 29 points à 7 sur 9 aux tirs en sortant du banc. Une première depuis Dwyane Wade pour un rookie du Heat.

Le match : Dallas inflige à Denver sa première défaite

Les Mavericks et les Nuggets sont deux équipes ambitieuses à l’Ouest cette saison. Leur duel était le plus engagé de la soirée en NBA. Et c’est Dallas qui est sorti vainqueur au bout du suspense (109-106). Les Texans n’ont pas pu compter sur la production habituelle de leurs deux superstars, Luka Doncic et Kristaps Porzingis. Le Slovène a inscrit 12 points – avec 5 passes décisives – mais à 3 sur 12 aux tirs. Le Letton a lui raté 10 de ses 14 tentatives pour finir avec 10 points et 14 rebonds.

Luka Doncic lors de la victoire de Dallas face aux Nuggets, le 29 octobre 2019Getty Images

Mais heureusement pour les Mavs, tous les joueurs de l’effectif se sont mis au diapason. Neuf des dix joueurs qui ont disputé la rencontre hier soir ont marqué 10 points ou plus ! 14 unités pour Tim Hardaway Jr, l’un des principaux acteurs d’un 30-10 passé à cheval sur le troisième et le quatrième quart temps. 14 points également pour Maxi Kleber. Ce dernier a aussi bloqué un tir décisif de Jamal Murray pour maintenir l’écart à 1 point à une minute de la fin (107-106).

Tous les scores

Heat - Hawks : 112-97

Nuggets - Mavericks : 106-109

Lakers - Grizzlies : 120-91