Deux jours pour prolonger ses deux stars. 24 heures après que LeBron James a signé pour deux années supplémentaires, les Los Angeles Lakers ont égalament offert un nouveau contrat à Anthony Davis. Le joueur de 27 ans s'est engagé pour cinq saisons de plus pour un montant total de 190 millions de dollars (156 millions d'euros) selon le Los Angeles Times . Dès sa première saison parmi les Lakers, Davis a mené, aux côtés de James, la franchise californienne à son 17e titre.

Après six saisons sans phases finales pour la franchise, les deux joueurs ont réussi à remettre les Lakers au sommet de la galaxy NBA, à l'issue d'une saison inédite qui s'est terminée fin octobre dans une bulle de protection à Orlando (Floride), après plusieurs mois d'interruption due à la pandémie du coronavirus.

"Anthony Davis a prouvé qu'il était l'un des joueurs les plus complets et les plus dominants, des deux côtés du terrain", a déclaré le directeur général des Lakers, Rob Pelinka. "Nos fans vont pouvoir continuer à suivre la progression d'AD (le surnom de Davis, NDLR) qui va mener notre franchise dans les années à venir. C'est réellement un moment béni pour nous".