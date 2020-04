Les Chicago Bulls ont nommé, pour la saison prochaine, le Lituanien Arturas Karnisovas à la tête des opérations basket de la franchise, un remaniement qui entraîne le limogeage de Gar Forman, manageur général depuis 18 ans. Karnisovas, 48 ans, rejoindra les Bulls au terme de la saison actuelle, dont le sort - reprise ou annulation - est encore très incertain en raison du coronavirus. Pour l'heure il vit ses derniers jours en tant que directeur général des Denver Nuggets, en espérant que l'équipe qu'il a contribué à façonner avec Nikola Jokic et Jamal Murray puisse défendre ses chances en play-offs si le jeu reprend.

"Arturas est l'un des cadres les plus respectés de la NBA. En tant que nouveau responsable des opérations basket, je suis convaincu que sa vision, sa capacité à diriger et son expérience dans la création d'équipes gagnantes à Houston et à Denver seront très utiles ici" a déclaré le patron des Bulls, Michael Reinsdorf. Karnisovas a assuré que travailler pour la franchise de Chicago "était digne d'un rêve". "J'ai grandi en regardant les Bulls. Ils incarnaient le basket américain et la NBA pour un enfant de Lituanie", a-t-il ajouté.

Les Bulls à la recherche de leur gloire passée

Ancien joueur en Europe passé par Cholet, Barcelone, l'Olympiakos, le Fortitudo Bologne, il a d'abord fait partie du bureau des opérations basket de la NBA en 2003, avant d'intégrer la cellule recrutement des Houston Rockets (2008-2013). Après quoi il est devenu le directeur général adjoint des Denver Nuggets. A la tête des Bulls, il aura pour conseiller John Paxson, ancien joueur du club qui perd dans l'opération son poste de directeur général.

Karnisovas vient relancer une franchise à la recherche de sa gloire passée, qui remonte à l'ère Michael Jordan. Malgré des jeunes joueurs prometteurs comme Zach Lavine et Lauri Markkanen, les Bulls n'étaient pas en mesure de se qualifier pour les play-offs cette année, leur bilan (22-43) les plaçant à la 11e place de la Conférence Est lorsque la saison NBA a été suspendue.