Terminé l'ultra small ball à Houston. Le pivot DeMarcus Cousins, laissé libre par les Los Angeles Lakers après une saison blanche en raison d'une grave blessure à un genou, s'est mis d'accord avec les Rockets pour un deal d'une saison, ont rapporté les médias américains lundi soir. Shams Charania, célèbre insider de The Athletic , a notamment évoqué un contrat non-garanti d'un an.

Il s'est rompu le tendon d'Achille gauche en janvier 2018 alors qu'il jouait pour les New Orleans Pelicans. Après un an de convalescence, Cousins est revenu sous le maillot des Golden State Warriors, qui l'avaient recruté entre-temps, mais il s'est déchiré presque aussitôt un quadriceps, manquant la fin de saison 2018-2019.

En juillet 2019, il a signé un contrat d'un an avec les Los Angeles Lakers mais n'a jamais joué avec eux, car quelques semaines plus tard, il se déchirait le ligament croisé antérieur du genou gauche à l'entraînement. Sans jamais se rétablir à temps pour participer à la quête du titre dans la bulle de Disney World en octobre, coupé bien avant.

Au cours de sa carrière, qui a débuté par six saisons avec les Sacramento Kings, "Boogie" Cousins a compilé en moyenne de 21,2 points, 10,9 rebonds et 3,6 passes par match en saison régulière. Avec cette signature et celle de l'ailier Christian Wood, en provenance des Detroit Pistons, les Rockets renforcent leur secteur intérieur, en attendant de savoir si leurs stars James Harden et Russell Westbrook finiront par les quitter comme ils en ont exprimé le souhait ces dernières semaines.