Il rêve de ressembler à Dwyane Wade et même faire mieux que l'ancienne star du Miami Heat : l'arrière Anthony Edwards, choisi par Minnesota mercredi en première position de la Draft 2020 de la NBA, n'a plus qu'à faire ses preuves avec les Timberwolves. Agé de 19 ans, issu de l'Université de Géorgie où il a tourné à 19 points de moyenne, ce joueur très athlétique (1,98 m) qui n'aime rien tant qu'à attaquer le cercle, intégrera une équipe qui possède déjà un noyau de jeunes stars avec le pivot Karl-Anthony Towns et l'arrière D'Angelo Russell, respectivement N.1 et N.2 de la Draft en 2015.