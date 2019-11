Fin de série pour les Lakers, battus à Toronto

Le match : Les Raptors font chuter les Lakers

Les Lakers ont perdu leur premier match de la saison, un choc contre leurs rivaux les Clippers en ouverture du nouvel exercice. Mais ils ne s’étaient plus inclinés depuis. Sept victoires. Cette formation est clairement montée en puissance. Mais elle a été stoppée nette par les Raptors cette nuit. Les champions en titre l’ont emporté 113 à 104 après avoir pourtant compté 8 points de retard à la pause. Pascal Siakam cherchait alors son rythme. Le Camerounais s’est repris au retour des vestiaires et il a porté les siens sur ses épaules. Entouré de quatre remplaçants, il a mené la révolte de Toronto. Les joueurs de la franchise canadienne sont alors repassés devant ! Au point de distancer les Californiens de douze points (104-92) à quatre minutes de la fin du match.

Les Lakers ont répondu avec 8 points consécutifs dont deux tirs primés de Kyle Kuzma. Mais ils n’ont pas réussi à recoller plus que ça. LeBron James a terminé avec un nouveau triple-double : 13 points, 13 rebonds et 15 passes. En revanche, il a été maladroit (5 sur 15 aux tirs). Le grand bonhomme de la soirée a encore une fois été Siakam. La nouvelle star des Raptors a terminé avec 24 points, 11 rebonds et 4 passes. Et après cette rencontre, les deux équipes affichent désormais le même bilan : 7 victoires en 9 matches.

Le joueur : Encore un panier pour la gagne pour Nikola Jokic !

C’est la définition d’un joueur décisif. Nikola Jokic a offert la victoire à ses Nuggets en inscrivant le tir de la gagne à deux secondes de la sirène contre les Timberwolves cette nuit (100-98). Il a récidivé après avoir déjà fait de même lors du match précédent, contre Philadelphie, décroché au bout du suspense sur un panier du pivot serbe.

En plus de cette action cruciale, l’intérieur All-Star a compilé 20 points, 6 rebonds et 7 passes contre Minnesota. Denver aurait d’ailleurs pu s’éviter ces moments de suspense si les joueurs de Mike Malone ne s’étaient pas relâchés dans les dernières minutes. Ils menaient de 16 points dans le quatrième quart temps avant d’encaisser un 16-0. Puis Jokic est arrivé à la rescousse pour mener les siens à un quatrième succès de suite.

Le duel : Damian Lillard prend le dessus sur Trae Young

Quand deux pistoleros comme Damian Lillard et Trae Young s’affrontent, ça fait des dégâts ! Les deux meneurs ont bombardé de loin toute la partie. Avec peu de réussite pour Young, auteur de 35 points mais à 9 sur 30 aux tirs. Il a aussi pris 8 rebonds et délivré 10 passes décisives. Lillard a fini avec 30 points (8 sur 17) mais il est surtout reparti avec la victoire. Portland a battu Atlanta 124 à 113 après prolongations. C’est Kevin Huerter (15 pts) qui avait justement arraché une période supplémentaire en répondant à un ultime panier du meneur All-Star dans les derniers instants du quatrième quart temps. Kent Bazemore, ex-joueur des Hawks, a ensuite achevé son ancienne équipe en plantant deux paniers primés consécutifs en prolongation.

La performance : 35 points et la victoire pour Giannis Antetokounmpo

Frustré par une première mi-temps discrète selon ses standards – 11 points – Giannis Antetokounmpo s’est fâché au retour des vestiaires. Il a alors converti 9 de ses 11 tentatives pour finir avec 35 points. Surtout, il a permis à Milwaukee de l’emporter sur le fil (121-119) alors que les Bucks étaient menés par le Thunder à la pause. En plus de ses 35 pions, le MVP en titre a capté 16 rebonds.

Le duo : Booker et Rubio font plier les Nets

Phoenix réalise un bon début de saison. C’est même l’équipe surprise de ce premier mois de compétition. La franchise de l’Arizona compte déjà six victoires en neuf rencontres. Dont la dernière en date cette nuit contre Brooklyn (138-112). Un succès très net marqué par les performances de Ricky Rubio et Devin Booker. Le meneur espagnol a réussi son meilleur match aux points depuis février en terminant avec 22 unités. Il a aussi distribué 12 passes décisives. Son compère américain n’était pas en reste : Booker a cumulé 27 points et 9 passes. Ce tandem a rapidement trouvé ses marques depuis la signature de Rubio l’été dernier. Il est le moteur d’une formation qui cavale et surtout qui gagne enfin des matches.

Les Français : Evan Fournier scoreur mais battu

Malgré ses 22 points (7 sur 13 aux tirs) et 6 passes, Evan Fournier n’a pas réussi à porter Orlando vers la victoire. Le Magic a été battu par les Pacers (102-109). Défaite également pour Frank Ntilikina et les Knicks face aux Cavaliers (87-108). Le meneur tricolore a été aligné 35 minutes, le temps de compiler 4 points, 6 rebonds et 6 passes.

Tous les scores

Timberwolves - Nuggets : 108-110

Magic - Pacers : 102-109

Sixers - Hornets : 114-106

Thunder - Bucks : 119-121

Knicks - Cavaliers : 87-108

Suns - Nets : 138-112

Trail Blazers - Hawks : 124-113

Lakers - Raptors : 104-113