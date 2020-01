Le joueur : Markelle Fultz étincelant contre Los Angeles

Le Magic se déplaçait cette nuit à Los Angeles pour y affronter les Lakers, la meilleure équipe de la Conférence Est. Une formation qui restait sur 9 victoires de rang. Et si la tâche n’était déjà pas assez compliquée, les Floridiens jouaient sans Evan Fournier, l’un de leur joueur les plus productifs. Mais Markelle Fultz a su prendre le relais. Le jeune meneur a été le grand artisan de la balle victoire d’Orlando (119-118). Il a inscrit 21 points. Avec aussi 11 rebonds et 10 passes décisives. Surtout, il a pesé dans les moments importants. L’ancien premier choix de draft (2017) a inscrit deux paniers cruciaux dans la dernière minute pour maintenir la pression sur les Lakers. Les 19 points et 19 passes (nouveau record personnel !) de LeBron James n’ont rien changé : L.A. met fin à sa série de victoires.

Le match : Portland prend le dessus sur Houston

Les duels entre Damian Lillard et Russell Westbrook ont toujours une petite saveur particulière. Parce que les deux meneurs All-Stars ne s’aiment pas. Mais celui de Portland a pris l’habitude de repartir avec la victoire. Hier soir encore, ses Blazers ont battu les Rockets (117-107) malgré 31 points, 11 rebonds et 12 passes de Westbrook. Lillard s’est contenté de 25 points mais il a bien été épaulé par C.J. McCollum (24 pts), Carmelo Anthony (18 pts, 12 rbds) et Hassan Whiteside (18 pts, 18 rbds). Alors qu’à l’inverse, Russ était un peu esseulé. Son coéquipier James Harden était dans un mauvais soir : 13 points seulement à 3 sur 12 aux tirs.

La performance : Triple-double très costaud de Luka Doncic

Les Mavericks l’ont emporté sur le fil contre les Kings (127-123) avec un très bon Luka Doncic. Le Slovène a encore compilé un triple-double. Mais celui-ci est particulièrement impressionnant : 25 points, 15 rebonds mais surtout 17 passes décisives ! Sa meilleure performance en carrière à la passe. Ses coéquipiers en ont profité pour s’illustrer. Notamment Seth Curry (21 pts), Tim Hardaway Jr (18) et Dwight Powell (17).

Les Français : Record en carrière pour Doumbouya !

Confortablement installé dans le cinq majeur des Pistons, Sekou Doumbouya prend de plus en plus ses marques. Il joue libéré, sans pression, et ça lui permet de se concentrer sur son jeu et ce qu’il sait faire balle en main. Au grand bonheur de son équipe. Le plus jeune joueur de la NBA a tout simplement terminé meilleur scoreur des siens en inscrivant 24 points lors de la belle victoire de Detroit contre Boston (116-103) hier soir. Le match le plus productif de sa carrière pour l’instant. C’est aussi la septième fois que Doumbouya franchit la barre des 10 points au cours des huit derniers matches. Très encourageant.

8 points et 7 rebonds pour Ian Mahinmi, titulaire avec des Wizards battus par les Bulls (106-115).

Le choc : Les Sixers se reprennent contre les Nets

Battus lors de leurs deux dernières sorties, les Sixers ont retrouvé le chemin de la victoire en battant les Nets hier soir (117-106). Philadelphia a fait la différence dans le dernier quart temps en étouffant ses adversaires en défense. Brooklyn n’a marqué que 16 points dans les 12 dernières minutes, tout en encaissant 31. Tobias Harris a été au cœur de la victoire avec ses 34 points dont deux paniers décisifs dans les moments importants. En face, Kyrie Irving, 14 points, a eu du mal à imposer son jeu.

Le collectif : 7 joueurs à plus de 10 points pour Toronto

Les Raptors ont calmé le Thunder, l’une des équipes en forme du moment, hier soir. Les champions en titre l’ont emporté 130 à 121 et plusieurs joueurs ont contribué à cette éruption offensive. 7 d’entre eux ont marqué plus de 10 points ! 23 points pour Norman Powell, 21 pour Pascal Siakam et O.G. Anunoby, 17 pour Kyle Lowry… Une vraie démonstration collective.

Tous les scores

Celtics - Pistons : 103-116

Sixers - Nets : 117-106

Heat - Spurs : 106-100

Bulls - Wizards : 115-106

Timberwolves - Pacers : 99-104

Thunder - Raptors : 121-130

Nuggets - Hornets : 100-86

Rockets - Trail Blazers : 107-117

Kings - Mavericks : 123-127

Lakers - Magic : 118-119