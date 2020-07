NBA - Alors que de nombreux joueurs dans leurs rangs ne joueront pas la fin à Orlando, les Brooklyn Nets ont signé les vétérans Jamal Crawford et Michael Beasley.

Les Nets de Brooklyn ont signé l'arrière Jamal Crawford et l'ailier Michael Beasley, a annoncé la franchise jeudi, confirmant des informations des médias américains.Les deux joueurs, recrutés comme remplaçants jusqu'à la fin de la saison, apporteront leur expérience à une franchise qui n'est pas épargnée par les blessures et le Covid-19.

Les Nets sont en effet toujours privés de leurs stars Kevin Durant et Kyrie Irving, blessés, mais aussi de Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan et Taurean Prince, qui ont été testés positifs au Covid-19 et ne participeront pas à la reprise de la saison prévue le 30 juillet à Disney World (Orlando). Nicolas Claxton a par ailleurs subi une opération de l'épaule gauche tandis que Wilson Chandler a choisi de ne pas participer pour des raisons sanitaires et familiales.

Jamal Crawford n'a plus foulé les parquets depuis avril 2019, à la fin de son contrat avec les Suns de Phoenix. Le vétéran de 40 ans, à la moyenne de 14,6 points par match en carrière, a été élu meilleur sixième homme de l'année en 2010, 2014 et 2016. De son côté, Michael Beasley, 31 ans, n'a plus joué en NBA depuis février 2019, après une saison passée chez les Lakers. Suspendu cinq matches en août 2019, il devra purger cette suspension à Orlando avant de pouvoir reprendre la compétition.

