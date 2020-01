Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers : 107-110

Luka Doncic a seulement 20 ans et dispute sa deuxième saison en NBA, mais il s’est déjà hissé parmi les meilleurs basketteurs de la planète. Il défie constamment les superstars de cette ligue, un statut dont il bénéficie aussi maintenant qu’il est un candidat au MVP. Mercredi, il s’est mesuré à Kawhi Leonard, champion NBA en titre. S’il a fait jeu égal avec lui sur le plan individuel, ce sont bien les Clippers qui ont battu les Mavericks (110-107). Les deux joueurs majeurs se sont plus ou moins maîtrisés, mais Leonard a su rentrer ses lancers-francs dans la dernière minute, à l’inverse du Slovène, qui a raté deux tirs importants sur la ligne. Il aurait pu ramener Dallas à un point.

Dans l’ensemble, Leonard a surtout été mieux épaulé. Le jeune Landry Shamet a planté deux tirs à trois-points importants dans le money time pour permettre à Los Angeles de se détacher dans les derniers instants. Les Mavericks ont pu enregistrer le retour de Kristaps Porzingis, très maladroit pour sa reprise : 10 points, 9 rebonds et 4 sur 17 aux tirs. En revanche, ils ont perdu leur pivot Dwight Powell sur blessure. Il souffrirait du tendon d’Achille. C’est très mauvais signe.

Doncic a frôlé le triple-double avec également 10 rebonds et 9 passes au compteur. Kawhi Leonard a capté 11 rebonds en plus de ses 36 points. C’est d’ailleurs son sixième match de suite à plus de 30 points. Le patron remonte en puissance, pour bien attaquer la deuxième partie de la saison.