La NBA a perdu l'un de ses plus grands acteurs. L'ancien "Commissioner" David Stern, patron de la Ligue pendant trente ans entre 1984 et 2014, est mort ce mercredi à 77 ans des suites d'une hémorragie cérébrale, survenue le 17 décembre dernier. L'Américain, ancien avocat, avait grandement participé à l'expansion de la NBA à l'échelle nationale et internationale.

"David a pris la tête de la NBA en 1984, à un tournant, a réagi Adam Silver, son ancien bras droit et successeur à la tête de la NBA. En trente ans, il a contribué à créer une NBA moderne. (...) Grâce à David, la NBA est une marque globale - ce qui fait de lui, non seulement l'un des plus grands commissioners sportifs de tous les temps, mais également l'un des hommes d'affaires les plus influents de sa génération."

Intronisé au Hall of Fame en 2016

Au cours de ses 30 années de règne, ce fils d'épicier de New York et diplômé de droit a fait prospérer la NBA et l'a transformée en une marque mondiale. A l'époque, cette instance était en proie à de graves problèmes financiers et était loin d'avoir l'exposition médiatique de la NFL (football américain) ou de la MLB (baseball). Durant son mandat, sept franchises ont été créées et ont intégré la Ligue pour la faire passer à 30 clubs. D'autres ont déménagé, et toutes ont considérablement augmenté leurs revenus.

Les joueurs aussi. Leur salaire moyen est passé de 250 000 dollars en 1984 à 5 millions de dollars en 2014. Des joueurs dont certains sont devenus des stars planétaires comme Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, puis plus tard Kobe Bryant et LeBron James, ont été mis en avant par David Stern, conscient qu'ils contribueraient à métamorphoser et à populariser la NBA. Pour avoir fait de la NBA une des ligues sportives les plus puissantes du monde, Stern a été intronisé au Hall of Fame en 2016. Il a reçu le titre de "commissaire émérite" après sa retraite.