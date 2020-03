Le match : Superbe duel entre LeBron et Zion

Le maître et l’élève, acte II. Après avoir déjà enflammé les foules lors de leur premier affrontement il y a quelques jours, LeBron James et Zion Williamson ont encore offert un duel intense aux spectateurs cette nuit. Mais c’est une nouvelle fois le King qui a pris le dessus. La superstar des Lakers a posté 34 points, 12 rebonds et 13 passes et Los Angeles a battu New Orleans (122-114) malgré 35 points du rookie des Pelicans. C’est d’ailleurs un record personnel pour le premier choix de la draft 2019. James et Williamson ont attaqué d’entrée, finissant respectivement avec 17 et 19 points à la pause pour un match serré (+2 en faveur des Lakers). Les Angelenos ont creusé l’écart, à l’expérience, en fin de rencontre grâce notamment à l’apport de Kyle Kuzma (20 pts). Vivement les prochaines retrouvailles entre les deux équipes !

La performance : Kristaps Porzingis monte en puissance

Pas de Luka Doncic et pas de problèmes pour les Mavericks. Ou plus de problèmes plutôt. Plus de problèmes depuis que Kristaps Porzingis évolue à nouveau à son niveau All-Star. En l’absence du prodige slovène, l’intérieur letton a torpillé 38 points sur la tête des Timberwolves pour porter son équipe vers une victoire facile (111-91). 38 points mais aussi 13 rebonds et 5 passes pour l’ancien patron des Knicks qui retrouve de plus en plus ses sensations. Il est en grande forme en ce moment et c’est parfait pour Dallas à l’approche des playoffs.

Le joueur : Giannis Antetokounmpo en démonstration

Il y a quelques jours, James Harden résumait Giannis Antetokounmpo à "un grand de 2,13 mètres qui ne fait que courir et dunker." Le Grec a donné tort à la superstar des Rockets – et à tous ses détracteurs qui ont le même raisonnement – en livrant un récital contre les Hornets hier soir. 41 points, quasiment la moitié de ceux de son équipe, mais aussi 20 rebonds et 6 passes en 35 minutes pour une victoire 93-85, la sixième de suite des Bucks. Il a fait l’étalage d’un bagage technique renforcé année après année depuis son arrivée dans la ligue avec même des tirs à mi-distance en fadeaway à la Dirk Nowitzki. Il s’est même permis de marquer les 9 derniers points de son équipe.

Antetokounmpo est le premier joueur de Milwaukee à faire un 40-20-5 depuis Kareem Abdul-Jabbar, le plus jeune à le faire depuis Charles Barkley et surtout le premier à réaliser la performance aussi vite. Le MVP, pour la deuxième saison de suite messieurs et mesdames.

La surprise : Shake Milton remue les Clippers

Bien qu’au complet, les Clippers de Kawhi Leonard ont eu toutes les peines du monde à se défaite des Sixers pourtant privés de Ben Simmons (dos) et Joel Embiid (épaule). Il a fallu 30 points du MVP des finales 2019 pour finalement permettre à Los Angeles de l’emporter (136-130). Une résistance de Philadelphie menée par un joueur sorti de la G-League : Shake Milton, le meneur remplaçant des Sixers titularisé pour l’occasion. Ce dernier a marqué 39 points, dont 7 paniers à trois-points. C’est évidemment son record en carrière. Pas suffisant pour gagner le match mais une performance surprenante dont il se souviendra.

Le triple-double : Nikola Jokic chasse les Raptors

Venus pour faire un résultat à Denver, les joueurs de Toronto ont été accueillis par Nikola Jokic. Le "Joker" a compilé 23 points, 18 rebonds et 11 passes pour décrocher ce choc inter-Conférence (133-118). Une belle victoire pour relancer les Nuggets après leur large défaite contre les Clippers au match précédent.

Les Français : Doumbouya toujours dans son rôle

5 points et 3 rebonds pour Sekou Doumbouya, battu par les Kings avec les Pistons.

Tous les scores

Hornets – Bucks : 85-93

Timberwolves – Mavericks : 91-11

Clippers – Sixers : 136-130

Nuggets – Raptors : 133-118

Kings – Pistons : 106-100

Pelicans – Lakers : 122-114

Warriors – Wizards : 110-124