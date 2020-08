NBA – Battus lors de leur premier match de playoffs, les Lakers sont facilement venus à bout des Blazers cette nuit (111-88). Avec notamment 31 points d’Anthony Davis. Réaction forte des Bucks contre le Magic (111-96) tandis que Miami et Houston ont creusé l’écart face à leurs adversaires respectifs les Pacers et le Thunder.

Les Lakers se rassurent contre Portland

Lakers – Blazers : 111-88

Les deux équipes sont à égalité 1-1

Les soirs se suivent mais ne se ressemblent pas pour les Lakers. Et heureusement pour Anthony Davis et ses coéquipiers. Décevants lors du Game 1 perdu contre les Blazers, ils ont pris leur revanche cette nuit (111-88). Sans laisser la moindre chance à leurs adversaires. Et ce malgré un petit LeBron James au scoring, limité à 10 points (avec 6 rebonds et 7 passes tout de même). Mais Anthony Davis a parfaitement pris le relais. L’intérieur All-Star s’est baladé dans la raquette de Portland pour finir avec 31 points et 11 rebonds.

Les Lakers ont étouffé les attaquants des Blazers d’entrée de jeu pour prendre 17 points d’avance à la pause. Ils n’ont quasiment jamais été inquiétés. La rencontre a même tourné au cauchemar pour Portland avec la sortie sur blessure de Damian Lillard dans le troisième quart temps. Le meneur All-Star s’est fait mal au doigt et il a quitté prématurément ses coéquipiers. Avec 18 points (6 sur 14 aux tirs) au compteur. Les premiers examens n’ont révélé aucune fracture.

Terriblement maladroit lors du Game 1, Kentavious Caldwell-Pope a bien réagi pour Los Angeles. Il a été le facteur X de la partie avec 16 points et 4 sur 6 derrière l’arc. Il doit reproduire ce genre de performance pour que les Lakers se mettent à l’abri dans cette série.

Giannis Antetokounmpo remet les pendules à l’heure

Bucks – Magic : 111-96

Les deux équipes sont à égalité 1-1

Une fois, pas deux. Surpris lors du premier match de la série, les Bucks ont réagi en beauté cette nuit. Bien plus agressifs et appliqués que lors de leur entrée en matière très décevante, les joueurs de Milwaukee ont cette fois pris le dessus sur Orlando (111-96). Avec 28 points et 20 rebonds de leur MVP Giannis Antetokounmpo. En face, Nikola Vucevic a encore été bouillant (32 pts après les 35 du Game 1). Mais les Bucks ont bien limité ses coéquipiers.

Ils ont construit leur avance dès les premières minutes de la rencontre. En cadenassant complètement la raquette. En panne d’adresse, le Magic a raté 13 tirs de suite tandis que l’écart se creusait (25-13). La franchise du Wisconsin a compté jusqu’à 23 longueurs d’avance en première mi-temps. Mais elle a levé un peu le pied sur la fin. Les Floridiens sont revenus à 9 points dans le quatrième quart temps sans parvenir à se rapprocher davantage. Une victoire rassurante pour la première tête de série à l’Est. Il fallait vite égaliser après la déroute de mardi soir, c’est désormais chose faite.

Le collectif des Rockets a payé

Rockets – Thunder : 111-98

Houston mène 2-0

Toujours pas de Russell Westbrook mais d’autres solutions pour les Rockets, encore vainqueurs du Thunder cette nuit (111-98). Les Texans se sont cette fois reposés sur leur collectif avec 7 joueurs à 10 points ou plus sur l’ensemble de la partie. Dont 21 pour James Harden et 19 pour Danuel House Jr. Menée par les 31 points de Shai Gilgeous-Alexander, l’équipe d’Oklahoma City avait pourtant pris les devants à la pause (53-59). Mais les hommes de Mike D’Antoni sont revenus des vestiaires déterminés à bien défendre.

Résultat, un 13-0 passé d’entrée dans le troisième quart temps. Les Rockets ont limité le Thunder à 39 points en deuxième mi-temps afin de prendre le large. Les voilà désormais confortablement installés à 2-0 dans la série. En attendant le retour de leur meneur All-Star.

Duncan Robinson avait la main chaude !

Heat – Pacers : 109-100

Miami mène 2-0

La mission de Duncan Robinson sur les parquets est très simple : rentrer et dégainer le plus possible à trois-points. Le jeune homme a carte blanche et ses coéquipiers lui font confiance. Alors il s’est exécuté cette nuit. Et Miami a décroché une nouvelle victoire contre Indiana (109-100) dans son sillage. Maladroit lors du Game 1, il a converti 7 de ses 8 tentatives derrière l’arc. Soit 24 points. Meilleur marqueur de la partie. 7 paniers primés, c’est aussi un record de franchise égalé.

Goran Dragic a ajouté 20 points pour le Heat tandis que Jimmy Butler compilait 18 points, 7 rebonds et 6 passes décisives. Les playoffs démarrent à merveille pour la franchise floridienne qui creuse l’écart dans la série.

