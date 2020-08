NBA - La défaite et une incertitude autour de Luka Doncic : mauvaise soirée pour Dallas. Battus par les Los Angeles Clippers vendredi à Orlando, et ainsi menés 2-1 dans leur série du premier tour, les Mavericks déplorent également une blessure à la cheville gauche de leur franchise player. Doncic a évoqué "une petite foulure" après la rencontre. Il passera une IRM ce samedi pour en savoir plus.

Voilà un rappel à l’ordre efficace. Kawhi Leonard a été d’une précision et d’une activité redoutables vendredi soir dans la bulle d’Orlando (36 points à 13/24, 9 rebonds, 8 passes, seulement 2 ballons perdus), pour permettre aux Los Angeles Clippers de prendre les devants face à Dallas. Battus 130-122 et maintenant menés 2-1 dans cette série du premier tour, les Mavericks n’ont, peut-être, pas seulement perdu la rencontre. Luka Doncic, leur franchise player, a été touché à la cheville gauche.

La star des Mavericks s’est blessée lors du troisième quart-temps, au contact de son homologue des Clippers, Kawhi Leonard. Sorti alors que L.A. menait 85-71, Doncic est revenu lors du dernier QT, avec la cheville bandée. Mais à l’issue de la rencontre, il a été déclaré incertain pour la suivante, qui se tiendra dimanche soir à 21h30 (heure française).

"J’ai eu de la chance que ce soit ma cheville gauche"

Luka Doncic a été plutôt rassurant dans sa communication d’après-match, évoquant seulement "une petite foulure", qui plus est à une cheville gauche qui ne l’a pas fait souffrir cette saison, au contraire de la droite, qui lui a fait rater plusieurs rencontres : "Ce n’est pas si mal… Honnêtement, j’ai eu de la chance que ce soit ma cheville gauche."

Le joueur slovène de 21 ans passera une IRM ce samedi pour connaître la gravité de sa blessure. Rookie de l’année en 2019 et auteur d’un exercice de la confirmation brillant, Doncic a terminé ce troisième match à 13 points, 10 rebonds et 10 passes. Il avait été excellent lors des deux premières rencontres (42 points dans la défaite, 28 dans la victoire) et son absence risquerait de condamner le suspense dans cette série.

